/652575/الأطفال-هتسوق-التكاتك-والموتوسيكلات-والتروسيكل-برخصة-من-سن-16عاما-والحكومة-بنعدل-قانون-المرور-عشان-الإقبال-زاد-عليهم

تساؤلات حول جدوى التعديلات وكيفية إعطاء رخصة لطفل دون حصوله على بطاقة الرقم القومى

تعديلات جديدة على قانون المرور وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشأن السن الخاص بالحصول على تراخيص من جانب الشباب من أجل امتلاك الدرجات النارية الآلية، وهى وسائل النقل ذات العجلتين أو أكثر بحسب تعريف القانون لها، والدارج مسماه وسط المواطنين مثل «الموتوسيكل-التروسيكل» وأيضا التوكتوك حيث أنه دراجة نارية آليه بثلاث عجلات مثل التروسكل حيث يستخدم لنقل المواطنين وهو لا يختلف كثيرا عن التروسيكل الذى يستخدم لنقل البضائع الخفيفة.

دوت الخليج

التعديلات آثارت العديد من التساؤلات فى ظل إشكالية التكاتك فى الشارع المصري وتداعياتها السلبية سواء كان إجتماعيا أو جنائيا كونها تؤثر على المجتمع والحرف المختلفة، وأيضا جنائيا حيث أنه يستخدم فى الأعمال المخالفة للقانون، بجانب ذلك سن الطفل حيث أنها سيتم النزول بها من 18 إلى 16سنة، وهو الأمر الذى بشأن سيتم تعديل قانون الطفل، والتساؤلات تدور حول كيفية إعطاء رخصة لطفل من أجل أن يمتلك ويسوق دراجة نارية دون أن يحصل على بطاقة رقم قومى والمحدد لها سن الـ18عام.

«الأطفال هتسوق التكاتك والموتوسيكلات والتروسيكل برخصة من سن 16عام »..والحكومة: بنعدل قانون المرور عشان الإقبال زاد عليهم

التساؤلات أيضا تدور حول إمكانية تطبيق هذه التعديلات على التوكتوك ومن ثم الترخيص رسميا للأطفال فى مصر من أجل امتلاك التكاتك والعمل على سواقتها بالشوارع المختلفة رغم الكثير من الإعتراضات الخاصة بشأنه وتداعياتها السلبية على حركة المرور حيث وصل الأمر لسيرها على الطرق الرئيسية والعمومية والسير فى العكس أيضا خاصة فى الأماكن والطرق التى لا يتواجد بها لجان مرورية بشكل مستمر.

التعديل بحسب مجلس الوزراء على أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ويستهدف و إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

«الأطفال هتسوق التكاتك والموتوسيكلات والتروسيكل برخصة من سن 16عام »..والحكومة: بنعدل قانون المرور عشان الإقبال زاد عليهم

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.