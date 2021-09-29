«فرحة عمري»..مصطفى قمر يحتفل بذكرى ميلاد ابنه تيام بهذه الكلمات

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احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه الفنان الشاب “تيام مصطفى”، والذي تعد اليوم ذكراه الـ 25 في رسم البهجة على قلب والده مصطفى قمر.

دوت الخليج يرصد رسالة مصطفى قمر لنجله في عيد ميلاده الـ25

كلمات مؤثرة من مصطفى قمر لنجله في يوم ميلاده

شارك الفنان مصطفى قمر احتفاله بعيد ميلاد ابنه مع الجمهور، اذ نشر صورة تجمعه بنجليه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”: “ حبيبي يا تيمو يا بسمة حياتنا كل سنة وانت طيب وبألف خير يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة يا تيام يا فرحة عمري ويا رب تحقق كل اللي بتتمناه واكتر بحبك ياتيمو".

مصطفى قمر يستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع محمد يحيى

من ناحية أخرى، يستعد الفنان مصطفى قمر للتألق من خلال عمل غنائي جديد يتعاون به مع الملحن محمد يحيى، ومن المقرر أن كشف تفاصيلها بعد أن ينتهي الفنان من تسجيلها.

وظهر الفنان مصطفى قمر لأول مرة بعد غياب عن السينما من خلال فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» أحدث أعمال مصطفى قمر

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

الجدير بالذكر، أن مصطفى قمر رمضان الماضي عالم البرامج من خلال برنامج "5 نجوم" الذي يجمع كلًا من غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي معًا لأول مرة، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.