/652572/هنا-جودة-تتوج-ببطولة-الجمهورية-لتنس-الطاولة

حققت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بطولة الجمهورية للناشئات تحت 17 عامًا “ فردي “ ، والمقامة حاليًا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفازت هنا جودة على زميلتها في النادي الأهلي فريدة محمد عبد الناصر، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

نتيجة المباراة النهائية

وبهذه النتيجة حصلت هنا جودة على المركز الأول، بينما جاءت فريدة محمد عبد الناصر في المركز الثاني.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

محمد هاني الظهير الأيمن بالأهلي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني لاعب الأهلي يتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" بخصوص منتخب مصر، أرى أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتعرض لظلم شديد للغاية، والنادي الأهلي يتعامل معه بطريقة غير جيدة وغير مفهومة، فكان سبباً رئيسيا في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التاولي".

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وأكمل" محمد هاني ظهير أيمن عالمي، والمنتخب قرر إستدعاء لاعب خط وسط من أجل اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو أكرم توفيق، وكان من المفترض أن يتم تواجد حازم إمام لاعب نادي الزمالك، نظراً لخبراتة مع منتخب مصر".

وزاد" كارلوس كيروش هو الأفضل فقط من ضمن الاختيارات التي جاءت لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتواجدة بشرة خير للجميع وللجماهير المصرية التي تريد التواجد في كأس العالم العام القادم".

وأردف" اختيارت كارلوس كيروش ممتازة، ويضم من يتألق فقط ولا يعتمد على الأسماء، وبدليل تواجد لاعبي طلائع الجيش الذين فازوا ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي".

واختتم" أتمنى أن يحصل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على فرصة حقيقة مع المنتخب، لأنه خامة جيدة وممتازة".