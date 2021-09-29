أسرة اتحاد الكرة تحتفل بتعين وليد العطار رسمياً مدير تنفيذي«صور»

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تعيين وليد العطار مديرًا تنفيذيًا للاتحاد، كما حرصت أسرة اتحاد الكرة على الإحتفال بتلك المناسبة اليوم بعد الإعلان رسميا والذي جاء امس الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الاتحاد المصري لكرة القدم بالإحتفال بمناسبة تعين وليد العطار، داخل مبنى الاتحاد من قبل أسرة الجبلية في حضور تورتايه يوحتفي بها بعض من أعضاء الاتحاد والأسرة كاملة.

تعين وليد العطار مدير تنفيذي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد العطار مديرًا تنفيذيًا للاتحاد بعد قيامه بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة السابقة، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللوائح المنظمة لذلك.

كمل أرسل اتحاد الكرة، خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة اعتزام الاتحاد الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب الأندية ووفقًا للائحة المالية الصادرة عن الوزارة، فيما تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية ب 146 ناديًا.

كما وضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية الممتاز موعد موعد إنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، في شهر أكتوبر القادم.

أحمد دياب

وقال أحمد دياب فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الرابطة استقرت على مقر خاص لها بالجيزة بعيداً عن مقر الجبلاية وسيتم عرض كل التفاصيل فى اجتماع السبت لإتخاذ القرار النهائى".

ويضيف أحمد دياب:" الرابطة سيكون لها حساب بنكى خاص بها ومنفصل كلياً عن اتحاد الكرة".

وأكمل :"الدورى الجديد سيبدأ بعد 25 أكتوبر المقبل، وستكون قرعة الدورى مفتوحة بمعنى أنه من الممكن أن يتواجه الأهلى والزمالك في أي جولة ولا يوجد استثناءات في القرعة لتكون فرص الدورى متساوية بين الأندية".

واختتم :"نعمل الآن على وضع لائحة لرابطة الأندية، وحسم شكل الدورى الممتاز الجديد يوم السبت المقبل، وشكل بث مباريات الدورى سيتحسن في الموسم الجديد".

شكل الدوري الموسم المقبل

كما أكد دياب على شكل الدوري في الموسم المقبل إذا تحول إلى الدوري إلى دورين سيكون لمدة موسم واحد فقط ولن يستمر أكثر من ذلك، وأن بطولة الدوري من مجموعتين سيكون بشكل سئ، ولن يكون هناك عدل في توزيع الفرق على المجموعتين.

أضاف: “نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية”.

وواصل: “شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى”.

شكل الدوري في دور المجموعتين

أكمل: “دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير”.