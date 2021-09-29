الشوط الأول.. تشيلسي يفشل في فك طلاسم دفاعات يوفنتوس وفريق العاصمة الإيطالية ينجح بالخروج سلبياً

/652576/الشوط-الأول-تشيلسي-يفشل-في-فك-طلاسم-دفاعات-يوفنتوس-وفريق-العاصمة-الإيطالية-ينجح-بالخروج-سلبيا

إنتهى الشوط الأول بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب يوفنتوس أستاديوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت أحداث الشوط الأول بين الفريقين جيدة للغاية، وكان فريق تشيلسي قريب من تسجيل الهدف الأول خلال مانسبات عديدة، ولكنه لم يتمكن مهاجموا الفريق من تسجيل أي هدف.

وحصل ماركوس الونسو مدافع تشيلسي على بطاقة صفراء خلال أحداث الشوط الأول بعدما تدخل على بينتاكور لاعب يوفنتوس.

فريق يوفنتوس ظهر عليه تأثير الثنائي الغائب باولو ديبالا والفارو موراتا، وكان الهجمات الخطيرة تأتي للفريق عن طريق كوادرادو وفيدريكو كييزا.

كان فريق يوفنتوس سيتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق بيرنارديسكي، ولكن تمكن دفاع تشيلسي أن يتعامل مع الموقف بكل سهولة.

وأعطى حكم المباراة دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع، ولم تغير في نتيجة المباراة، وتخرج المباراة في شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

التشكيلة الرسمية لمباراة يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيلة الفريق الرسمية لمباراة، تشيلسي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أوروبا.

وبرغم عدم البداية الجيدة للفريق الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا يمثل تحدياً كبيراً للاعبين.

تشيلسي ويوفنتوس

وفيما يلي تشكيلة يوفنتوس للمباراة:-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي ليخت، دانيلو، كوادرادو، أليكس ساندرو.

خط الدوسط: بونوتشي، رابيوت، لوكاتيلي، كييزا.

خط الهجوم:بينتاكور، بيرنارديسكي.

أما توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، فقد أعلن التشكيل الرسمي لفريقة أمام يوفنتوس في قمة الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وفيما يلي تشكيلة تشيلسي للمباراة:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روديجير، ماركوس ألونسو، كريستينسين، أزبيلكويتا.

خط الوسط: تياجو سيلفا، جورجينيو، كوفاسيتش، حكيم زياش.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، كاي هافريتز.

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم السبت أمام بنفيكا على ملعب النور في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.