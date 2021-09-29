شباب الأحزاب تشارك فى مائدة مستديرة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، فى مائدة مستديرة بعنوان "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان آمال وتطلعات ومسؤولية مشتركة"، والتى نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالشراكة مع السفارة السويسرية بالقاهرة.





وذكرت التنسيقية فى بيان اليوم، أن محمد أنور السادات رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى، ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق، ناقشوا، خلال الجلسة الأولى، الخطوط العريضة للإستراتيجية ومحاورها والهدف المرجو منها خلال الخمس سنوات القادمة.

وأوضحت أن النائب طارق الخولى وجه عددا من التساؤلات للدكتور مفيد شهاب حول مدى قوة البنية الحقوقية للدولة المصرية، وتأخر بعض الوزارات فى إنشاء وحدات حقوق الإنسان بداخلها وفقا لقرار سابق من رئاسة مجلس الوزراء، كما تساءل حول مسؤولية البرلمان تشريعيا ورقابيا فى تنفيذ الاستراتيجية، ودلالات اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وأشارت إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ناقشوا، خلال الجلسة الثانية، الأولويات التشريعية لمجلسى النواب والشيوخ ودورها فى دعم حقوق الإنسان وتنمية المجتمع.

ضم وفد التنسيقية النائب أحمد مقلد، والنائب طارق الخولى، والنائبة نشوى الشريف، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى أعضاء مجلس الشيوخ.