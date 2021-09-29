وزير شؤون المجالس النيابية يرسل الأجندة التشريعية إلى مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين المهمة التى يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها.
وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.
وأضاف وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسى النواب والشيوخ بمناسبة عودة الانعقاد المقررة بداية شهر أكتوبر المقبل بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأكد فؤاد، أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان بما يُسهم فى نهوض وتنمية الدولة المصرية والارتقاء بحياة مواطنيها.
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