صور.. البابا تواضروس يكرم الطفل كيفين بطل إفريقيا للشباب فى الشطرنج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب عظة قداسته اليوم فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والتى ألقاها من المقر البابوى بالقاهرة، عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

وأدار قداسته حوارًا مع البطل المصرى الصغير تعرف خلاله على سبب شغفه بلعبة الشطرنج والأشخاص الذين ساندوه وساعدوه ليتفوق فيها، حيث أشاد "كيفين" بدور والديه ومدربيه الذين تدرب على أيديهم فى إحدى الأكاديميات الخاصة التى التحق بها، مشيرًا إلى أنه جرب ممارسة بعض اللعبات ولكنه أحب "الشطرنج" بشكل خاص.

وهنأ قداسة البابا كيفين، ابن كنيسة السيدة العذراء، بشارع أحمد عصمت فى عين شمس، بكلمات مشجعة، مشيدًا بالنجاح اللافت الذى حققه، موجهًا التحية لأسرته ولمدربيه، وقدم قداسته للبطل هدية خاصة بهذه المناسبة.



كما قدم التحية لوزير الرياضة على مساندته للشباب وتشجيعهم على المشاركة فى البطولات الرياضية المختلفة، لرفع اسم مصر عاليًا، داعيًا الأسر لتشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة.

ونافس "كيفين" مجموعة من الشباب الأفارقة الذين يكبرونه ببضع أعوام واستطاع أن يتغلب فى المباراة النهائية على بطل تونس ليحصل لمصر على كأس البطولة، وسبق لكيفين الفوز بالبطولة ذاتها تحت سن 10 سنوات عام 2019.