الطاهرى: كل دولة من حقها إنها تنتج نسختها من الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن كل دولة من حقها إنها تنتج نسختها من الديمقراطية دون أن يحاول طرف ما أن يفرض عليها وجهة نظره أو نسخته أو مفهومه للديمقراطية.





وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة، من برنامجه 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز: "بنشوف أهم دولة فى الاتحاد الأوروبى بتنتخب قادتها بالأربع دورات، حكام فى تاريخ ألمانيا ظلوا فى مقاعدهم 16 سنة، و19 سنة، وده يعنى إيه، يعنى الديمقراطية مش نمط واحد، متقوليش بقى إن الديمقراطية ليها تعريف واحد ونموذج واحد، لازم كل العالم يمشى عليه، الديمقراطية الألمانية غير الفرنسية، غير الأمريكية". وتابع أن ألمانيا انتخبت أنجيلا ميركل، أربع دورات متتالية، كما أن حسن إدارة ميركل لأزمة كورونا، رفع شعبيتها، وقبل الانتخابات كان هناك مباحثات داخل حزبها وطالبوها بالترشح لولاية خامسة، لكنها فضلت عدم الترشح. وأشار إلى أن مشكلة ألمانيا فى السنوات الأخيرة، هى صعود تيار قومى عبر حزب البديل الألمانى، وهو ما يتخوف منه الغرب، لأنه عنده نفس توجهات ونفس ميول المجموعة التى قادت مسألة البريكست.

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