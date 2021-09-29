وزير السياحة والآثار يناقش آخر مستجدات الأعمال بمشروع طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، اجتماعين مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذى يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التى ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.





وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الصور النادرة من القرن 19 والتى تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور مناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة، و ذلك تنفيذا للمعرض الذى سيتم إقامته فى أماكن محددة على هذا الطريق. حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة. فى سياق متصل، اجتمع الدكتور خالد العنانى مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، حيث تم استعراض ومناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التى ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التى يرتديها المشاركون فى الاحتفالية والموسيقى المصاحبة لها.

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