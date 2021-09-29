فيديو جراف.. أبرز ما جاء فى لقاء السيسى ومستشار الأمن القومى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف أبرز ما جاء فى لقاء السيسى ومستشار الأمن القومى الأمريكى:

الرئيس خلال اللقاء، أكد حرص مصر على توطيد العلاقات الممتدة مع الولايات المتحدة، منذ أكثر من 4 عقود، فيما أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، دور مصر المحورى بالشرق الأوسط.

كما أشاد سوليفان بجهود مصر الفعالة فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فيما تم التوافق على تكثيف التنسيق بشأن ترتيبات الانتخابات الليبية.

السيسى أكد أيضا أن سبيل تحقيق الاستقرار بليبيا هو العودة لإطار الدولة الوطنية، كما تطرقت المباحثات إلى مستجدات قضية سد النهضة، حيث شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

وفى هذا السياق، جدد سوليفان التزام بلاده ببذل الجهود لضمان الأمن المائى المصرى.