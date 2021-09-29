/652578/أسوء-بدايات-برشلونة-في-تاريخه-بدوري-أبطال-أوروبا

فشل الفريق الإسباني برشلونة في تحقيق الفوز على الفريق البرتغالي بنفيكا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على الأراضي البرتغالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقع الفريق الكتلوني في أكبر فخ له في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر تاريخ برشلونة في البطولة، والتي يتلقي فيها الخسارة لمرتين على التوالي، في اول انطلاقات البطولة.

تلقت برشلونة الهزيمة الثانية لها في بطولة دوري أبطال اوروبا لنسخة 2021\ 2022، على يد بنفيكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء غابت فيه السيطرة وتمريرات الكتلون التي يشتهر بها.

تاريخ برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كان آخر لقب توج به فريق برشلونة بدوري أبطال أوروبا فى موسم 2014/2015 بعد الفوز على يوفنتوس 3-1، ومنذ ذلك الحين لم يستطيع ميسي ورفاقه فى الحصول على البطولة الأهم والتى تعد الهدف الأساسي لإدارة الفريق الكتالونى والنجم الأرجنتينى.

وفى موسم 2015/2016، فشل فريق برشلونة فى تخطى الدور ربع النهائى من دوري أبطال أوروبا والخروج أمام أتلتيكو مدريد، حيث فاز فى الذهاب بنتيجة 2-1 وخسر إياباً بهدفين نظيفين.

وخلال موسم 2016/2017، ودع تشامبيونزليج من نفس الدور أيضاً ضد يوفنتوس بعدما خسر ذهاباً بثلاثية نظيفة فى "إليانز ستاديوم"، وتعادل سلبياً فى كامب نو.

وشهد موسم 2017/2018، على المرة الثالثة التى يودع فيها البارسا دوري الأبطال من ربع النهائى، وذلك ضد روما فى ريمونتادا تاريخية، حيث فاز البلوجرانا ذهاباً بنتيجة 4-1 ثم يقلب الذئاب الطاولة على الفريق الكتالونى فى الأولمبيكو ويهزمه بثلاثية نظيفة ليودع البطولة.

تشكيل برشلونة في المباراة:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: إريك جارسيا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجينو دست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدرو لوبيز.

خط الهجوم: سيرجي روبرتو، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

تشكيل بنفيكا في المباراة:

حراسة المرمى: فلاشوديموس.

خط الدفاع: لوكاس فيريسيمو، نيكولاس أوتاميندي، يان فيرتونجين.

خط الوسط: لازارو، جوليان فيغل، جواو ماريو، أليخاندرو غريمالدو.

خط الهجوم: رافا سيلفا، رومان باريمنشيوك، داروين نونيز.