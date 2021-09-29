فياريال يسقط أمام مانشستر يونايتد.. بكلمة كريستيانو رونالدو في الثواني الأخيرة«فيديو»

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حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على الفريق الإسباني فياريال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقلب مانشستر يونايتد تأخره في النتيجة أمام فياريال إلى الفوز بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

اهداف مانشستر يونايتد في المباراة

افتتح باكو ألكاسير أهداف المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق تسديدة رائعة للغاية من أليكس تيلليس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رونالدو هدفا قاتلا ليخطف به الانتصار المثير ليونايتد.

https://twitter.com/cs7ll/status/1443324886538194945?s=20

بتلك النتيجة حصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع يانج بويز لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق السويسري.

ويتصدر أتالانتا المجموعة بأربع نقاط، ويأتي فياريال رابعا بنقطة واحدة.

يذكر أن ذلك أول انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال بعدما انتهت كل مبارياتهم السابقة بالتعادل السلبي.

تاريخ استثنائي لرونالدو

واحتفل رونالدو اليوم في المباراة بوصوله للمباراة رقم 178 في دوري الأبطال لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من خاض مباريات في البطولة.

وكان رونالدو تعادل في المباراة السابقة مع زميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس.

وسجل رونالدو هدفا ثانيا له في ثاني مشاركاته الأوروبية مع يونايتد منذ عودته للفريق الصيف الماضي.

ويتربع رونالدو على عرش هدافي دوري الأبطال برصيد 136 هدفا ويليه ليونيل ميسي بـ121 هدفا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فياريال:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل فياريال أمام مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

في الدفاع: جيرارد مورينو- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط الدفاعي: مانو تريجيروس- إيتيان كابوي- داني باريخو

في الهجوم: أرناوت دانوخما- باكو ألكاسير- يريمي بينو