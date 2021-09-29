/652581/أحمد-مجاهد-أقسم-بالله-لم-يتدخل-هاني-أبو-ريدة-في-اختيار-شوقي-غريب-ومنتخب-مصر-مش-شركة-كهربا-لتعيين-الموظفين

تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، عن أسباب تعيين شوقي غريب مدرباً للمنتخب الأولمبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" أن هاني أبو ريدة لم يتدخل مطلقاً في تعيين شوقي غريب لمنتخب مصر الأولمبي".

وتابع" قولا واحد "أقسم بالله" هاني أبو ريدة لم يتدخل في قرار تعيين شوقي غريب للمنتخب الأولمبي، وأن الاتفاق وصاحب القرار في هذا الأمر هو المدير الفني للاتحاد نيلو فينجادا".

وزاد" منتخب مصر مش فرصة عمل فش شركة كهربا، من أجل تعيين مدربين جدد مع المنتخب، والسيرة الذاتية لشوقي غريب قوية للغاية وتؤهلة لقيادة الفراعنة".

وواصل" من يتحدث على شوقي غريب ويهاجم تواجدة، هم غير متواجدين على الساحة التدريبية، ولو في أي مدرب يمتلك خبرات شوقي غريب في السيرة الذاتية، لا بد أن يتم إبلاغي".

وأردف" تمكن شوقي غريب من تحقيق بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد، وتأهل وسط مجموعة قوية للغاية، تمتلك إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، والبرازيل حققت الميدالية الذهبية، وخسرنا أمامها بهدف نظيف".

واختتم" لو فاز شوقي غريب ببطولة الأولمبياد كان سيرحل لأن العقد منتهي، وتم تعديل العقد لتأخير أولمبياد طوكيو، وتعاقدنا مع شوقي غريب بعقد جديد مع المنتخب الأولمبي".

محمد صلاح: محمد هاني يتعرض للظلم مع الأهلي.. وكارلوس كيروش «النقطة المضيئة» مع الفراعنة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني لاعب الأهلي يتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" بخصوص منتخب مصر، أرى أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتعرض لظلم شديد للغاية، والنادي الأهلي يتعامل معه بطريقة غير جيدة وغير مفهومة، فكان سبباً رئيسيا في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التاولي".

أحمد مجاهد وشوقي غريب

وأكمل" محمد هاني ظهير أيمن عالمي، والمنتخب قرر إستدعاء لاعب خط وسط من أجل اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو أكرم توفيق، وكان من المفترض أن يتم تواجد حازم إمام لاعب نادي الزمالك، نظراً لخبراتة مع منتخب مصر".

وزاد" كارلوس كيروش هو الأفضل فقط من ضمن الاختيارات التي جاءت لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتواجدة بشرة خير للجميع وللجماهير المصرية التي تريد التواجد في كأس العالم العام القادم".

وأردف" اختيارت كارلوس كيروش ممتازة، ويضم من يتألق فقط ولا يعتمد على الأسماء، وبدليل تواجد لاعبي طلائع الجيش الذين فازوا ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي".

واختتم" أتمنى أن يحصل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على فرصة حقيقة مع المنتخب، لأنه خامة جيدة وممتازة".