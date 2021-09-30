وأكد مجلس جامعة الأزهر، فى بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإنجاز العلمى الكبير، يعد رصيدًا يضاف إلى رصيد قطاع الكليات العملية بالجامعة، ويؤكد على أن الكليات العملية متميزة ومتفردة علميا جنبا إلى جنب مع الكليات العربية والشرعية.
وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الإنجازات العلمية من شأنها أن تساهم فى رفع تصنيف الجامعة عالميا، بعد أن كان لها حضورا كبيرا فى العديد من التصنيفات كان آخرها تصنيفات شنغهاى وكيو إس (Qs) إضافة إلى تصنيف التايمز.
جدير بالذكر أن المراكبى ابن جامعة الأزهر والمتواجد حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مهمة علمية تمكن بالتعاون مع فريق بحثى من دراسة السجل الجينى لأكثر من ألف مريض مصاب بالسرطان، ويتكون الفريق البحثى المعاون للدكتور هيثم المراكبى المدرس بقسم النظم والحاسبات فى جامعة الأزهر، والباحث فى دانا فاربر للسرطان بجامعة هارفارد الأمريكية من مجموعة أساتذة من جامعة هارفارد وجامعة إلينوى وبعض من مراكز البحث الأمريكية، واحتفت المجلات العلمية على مستوى العالم بابن جامعة الأزهر وفريقه البحثى وكان أبرزهم مجلة نيتشر العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الأزهر تهنئ المراكبى وتشيد بجهوده العلمية المساهمة فى علاج السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.