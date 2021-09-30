جامعة الأزهر تهنئ المراكبى وتشيد بجهوده العلمية المساهمة فى علاج السرطان

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، الدكتور هيثم المراكبى المدرس بقسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بمناسبة توصله وفريق بحثى كبير إلى تقنية من خلال الذكاء الاصطناعى لديها القدرة على تحليل مرض السرطان، والتأكد ما إذا كان من النوع المبكر الذى يسهل السيطرة عليه أم النوع المتقدم ولن تؤثر العلاجات فيه وذلك بعد تدريبات كثيرة للحاسوب على المراحل الجينية للمرضى.





وأكد مجلس جامعة الأزهر، فى بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الإنجاز العلمى الكبير، يعد رصيدًا يضاف إلى رصيد قطاع الكليات العملية بالجامعة، ويؤكد على أن الكليات العملية متميزة ومتفردة علميا جنبا إلى جنب مع الكليات العربية والشرعية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الإنجازات العلمية من شأنها أن تساهم فى رفع تصنيف الجامعة عالميا، بعد أن كان لها حضورا كبيرا فى العديد من التصنيفات كان آخرها تصنيفات شنغهاى وكيو إس (Qs) إضافة إلى تصنيف التايمز.

جدير بالذكر أن المراكبى ابن جامعة الأزهر والمتواجد حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مهمة علمية تمكن بالتعاون مع فريق بحثى من دراسة السجل الجينى لأكثر من ألف مريض مصاب بالسرطان، ويتكون الفريق البحثى المعاون للدكتور هيثم المراكبى المدرس بقسم النظم والحاسبات فى جامعة الأزهر، والباحث فى دانا فاربر للسرطان بجامعة هارفارد الأمريكية من مجموعة أساتذة من جامعة هارفارد وجامعة إلينوى وبعض من مراكز البحث الأمريكية، واحتفت المجلات العلمية على مستوى العالم بابن جامعة الأزهر وفريقه البحثى وكان أبرزهم مجلة نيتشر العالمية.