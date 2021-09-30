الدكتور توفيق أكليمندوس لـالطاهرى: قوة أنجيلا ميركل أجلت انفجار مشاكل كثيرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور توفيق أكليمندوس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قوة المستشار الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أجلت انفجار مشاكل كثيرة فى بلادها، مشيرا إلى أن ألمانيا أصبحت تواجه حاليا مشاكل كبيرة فى الطاقة والغلاء.





وأوضح أكليمندوس فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، خلال حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، أن معظم الناخبين الألمان اختاروا سيرة تشبه ميركل، لأنهم يريدون استكمال مرحلة ميركل، مبينا أن أوجه الشبه بين ميركل والفائز الجديد بمنصب المستشارية أولاف شولتس، هو الانضباط المالى، والسياسات الوسطية، ومحاولة بناء إجماع، وغياب الاستراتيجية الدولية.

ولفت إلى أن الحالة الحالية فى ألمانيا تقتضى الانتقال لمرحلة أخرى، لأن ألمانيا تعانى من مشاكل كثيرة، بعدما أجلتها ميركل ولم تحل حتى الآن.

ولفت إلى أنه لأول مرة الأحزاب الحاكمة فى ألمانيا، لم يحققوا النتائج التى كانت تتحقق فى السابق، مشيرا إلى أن هذا التراجع ملفت للنظر جدا.

وأشار رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن ألمانيا، تعد من أهم الدول فى الاتحاد الأوروبى، ولها تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية.