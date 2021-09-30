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ننشر تشكيل منتخب مصر المتوقع فى مواجهة ليبيريا الودية

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يواجه منتخب مصر الأول نظيره ليبيريا فى مباراة ودية تقام فى التاسعة مساء غد، الخميس، على استاد برج العرب، وتعد تلك المباراة هى الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش الذى تولى القيادة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام البدرى.

وتعد تلك المباراة الودية فى إطار الإعداد لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.ومن المتوقع أن يخوض الفراعنة المباراة بتشكل مكون من.. 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوى. 

 

خط الدفاع: أكرم توفيق – أيمن اشرف – محمود حمدى الونش – أحمد فتوح.

 

خط الوسط : طارق حامد – عمرو السولية – أحمد سيد زيزو – رمضان صبحى – محمد مجدى أفشة.

 

خط الهجوم : محمد شريف.

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ويرغب كيروش من خلال ودية ليبيريا الوقوف على مستوى اللاعبين عن قرب بعد اختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم وأكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام فى الملعب والأفضل من سيستمر معه.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشنأوى ( الأهلى ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحى ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدى- الونش- ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) على جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)،  لاعبو الوسط: حمدى فتحى ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلى ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدى- أفشة- ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحى ( الزمالك) رمضان صبحى ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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