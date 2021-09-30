/652583/برلمانية-قانون-رعاية-المسنين-على-رأس-أولوياتنا-بدور-الانعقاد-القادم

قالت النائبة نشوى الشريف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن دور الانعقاد الماضي شهد الخروج بأكبر قدر من القوانين، موضحة أن هناك قوانين هامة تم اقرارها وأحدثت فارق كبير في الشارع المصري.

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جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج رأي عام والمذاع على قناة TEN الفضائية ، مشيرة إلى أنه تم اقرار عدد من القوانين الهامة بدور الانعقاد الماضي مثل قانون العلاوة الدرورية وفصل المواظف متعاطي المخدرات من الجهاز الاداري بالدولة، والذي كان أحد أهم القوانين التي تم اقرارها.

نشوى الشريف: قانون رعاية المسنين على رأس أولوياتنا بدور الانعقاد القادم

وأضافت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن قانون رعاية المسنين من القوانين الهامة التي يضعها المجلس على قائمة اولوياته بدرو الانعقاد القادم، بالاضافة إلى قانون العمل والذي ينتظره العمال المصريين، حيث سيتم عرضه على مجلس الشيوخ لمناقشته بشكل مستفيض ثم إحالته إلى مجلس النواب مرة اخرى.

ونوهت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون التأمينات والمعاشات من الملفات الحيوية التي يتم الاهتمام بها من قبل النواب، موضحة ان التطرق إلى هذا الملق يشعر المواطن بأن هناك اهتمام به.