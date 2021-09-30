/652584/أحمد-فتحي-تعاقدنا-مع-وزارة-التضامن-لعمل-مبادرة-كلنا-بنساعد-لتكوين-ترابط-بين-السطة-التنفيذية-والتشريعية

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة التضامن الاجتماعي، من اللجان التي شهدت مناقشة عدد من القوانين الهامة مثل قانون حقوق المسنسن، وقانون المجلس القومي للطفولة، والمجلس القومي للسكان.

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جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج رأي عام والمذاع على قناة TEN الفضائية، أنه قانون حقوق المسنين سيتم التقدم به في دور الانعقاد القادم، موضحا ان العمل الان يكون على ألية تنفيذ القانون ، حيث ان هذا القانون سيضمن توفير الحقوق لكبار المسنسن من خلال قانون يضمن راحتهم سواء في المواصلات العامة والسكك الحديد وتذاكر الطيران وتوفير حياة كريمة لهم في كافة المجالات.

احمد فتحي: التقدم بمشروع قانون حقوق المسنين في دور الانعقاد الثاني

ونوه أحمد فتحي أننا نقف مع المواطن في كل الأمور حيث تم التعاقد مع وزارة التضامن الاجتماعي وعمل مبادرة كلنا بنساعد، حيث تم عمل ترابط بين السلطة التفيذية والتشريعية، حيث تم عمل مراقبة على كل الاعمال الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وتوصيل طلبات المواطن لها.

وقال النائب أحمد فتحي انه تم عمل جلسات حوار مجتمعي للحديث عن القانون 148 للحديث عن المشالكل التي يتعرض لها المواطن، موضحا اننا نعمل على توضيح الامور الغامضة للحكومة وهو ما تم عمله من لجنة التضامن الاجتماعي والتنسيقية.