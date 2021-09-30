حق للمواطن.. مجلس الوزراء يطلق صفحة «حقائق وأرقام»

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الوزراء، إطلاق صفحة "حقائق وأرقام" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لنشر معلومات تشرح بالأرقام والحقائق سياسات الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى والتنمية المستدامة بكل شفافية.





وأوضح المجلس، خلال صفحته الرسمية، أن الصفحة أطلقت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وباللغتين العربية والإنجليزية، إيمانا بحرية المواطن فى الحصول على جميع المعلومات.

من جانبها نشرت الصفحة، جزء من تقرير التنمية البشرية فى مصر، والذى تناول مشروع الشبكة القومية للطرق، والذى يعد من أبرز المشروعات التى تقوم بها الدولة ويهدف إلى تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق وإنشاء طرق أخرى جديدة، وتحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.