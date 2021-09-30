- 1/2
- 2/2
وأوضح المجلس، خلال صفحته الرسمية، أن الصفحة أطلقت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وباللغتين العربية والإنجليزية، إيمانا بحرية المواطن فى الحصول على جميع المعلومات.
من جانبها نشرت الصفحة، جزء من تقرير التنمية البشرية فى مصر، والذى تناول مشروع الشبكة القومية للطرق، والذى يعد من أبرز المشروعات التى تقوم بها الدولة ويهدف إلى تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق وإنشاء طرق أخرى جديدة، وتحسين البنية التحتية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حق للمواطن.. مجلس الوزراء يطلق صفحة «حقائق وأرقام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.