الأرصاد تتوقع حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث تشهد البلال طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويتوقع الخبراء أن يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. وأجواء مشمسة متوقعة على معظم أنحاء الجمهورية يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية مع وجود فرص لوجود زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من مناطق الساحل الشمالى. وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ونشاط للرياح على مناطق من السواحل القريبة وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا. وعن سبب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة كالآتى: القاهرة الكبرى 86 - 30 السواحل الشمالية 90 - 40 شمال الصعيد 40 - 25 جنوب الصعيد 30 - 15

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