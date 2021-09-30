نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بكوبرى الحلمية ونصائح بتجنب 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى عند قليوب والمتجه لشبرا الخيمة وميدان المؤسسة.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مترو الجامعة بشارع السودان القادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى، كذلك الأمر أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المريوطية والمتجه للتجنيد ومصر الجديدة، كذلك الأمر عند كوبرى 15 مايو القادم من الزمالك ومتجه لميدان لبنان.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.