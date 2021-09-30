حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1-10-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-10-2021

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى صداقة أو تعاطف مع قضيتك من قبل فئات إعلامية أو حكومية، وتكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك.

عاطفياً: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى القيام بما لا ترغب به، فكن حذراً ولا تنجرف وراء عواطفك.

صحياً: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-10-2021

مهنياً: قد يهبك هذا اليوم منحة أو هدية أو انعطافاً نحو الأفضل، وبانتظارك مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك.

عاطفياً: تودّد إلى الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد محبته لك، وكن حاسماً في مشاعرك وعليك أن تعرف ماذا تريد منه.

صحياً: لا تجادل في أمور صحية لا تفقه بها شيئاً، ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1-10-2021

مهنياً: خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين.

عاطفياً: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة بينكما.

صحياً: تحرّك بعض الشيء ومارس نشاطك المعهود ونظم بعض الرحلات الترفيهية.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-10-2021

مهنياً: الامر الجديد هذا اليوم يجعلك أكثر إقبالاً على المجتمع وأكثر تناغماً مع الآخرين، وتعرف محطة حاسمة في مستقبلك المهني.

عاطفياً: تتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف معادية تجاه الشريك، ما يعمّق الشرخ ويوسع الهوة بينكما وربما يصعب عليك ردمها لاحقاً.

صحياً: العوامل الضاغطة قد تبقيك في حالة إرهاق شبه دائمة، بإمكانك التخفيف من حدتها عبر ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 1-10-2021

مهنياً: لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت.

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي يعيدك إلى عالم الذكريات الجميلة، وهذا يمنحك يوماً من الراحة والتأمل والتفكير في مشاريع ترفيهية مع الشريك.

صحياً: قد تعاكسك الأمور وتكاد لا تعرف إلى أين تتّجه، حاذر إثارة عصبيتك لتكون ضحيّة بعض المغرضين والمناورين.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 1-10-2021

مهنياً: موهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزّز مواقفك، وتحافظ على مصالحك مهما واجهتك الأزمات أو العراقيل المفتعلة.

عاطفياً: الفرصة متاحة أمامك لإيجاد جوّ من الطمأنينة والتفاهم مع الشريك بعد الجمود في العلاقة أخيراً، فاستغلها حتى الرمق الأخير.

صحياً: خبر محزن يقلق راحتك ويقض مضجعك ويحرمك النوم، ما يسبب لك صداعاً مؤلماً.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1-10-2021

مهنياً: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك، إذا احسنت التصرف والانتباه إلى طريقة تعاطيك مع الآخرين.

عاطفياً: لا تخاطر في العلاقة بالشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وتصبح وحيداً ولا تجد من يتفهم وضعك ويساندك.

صحياً: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك، فسارع إلى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 1-10-2021

مهنياً: مستقبل جيّد يلوح في الأفق، لكن عليك القيام بخطوات مهمة لتكتمل عناصر الصورة من مختلف النواحي.

عاطفياً: أمام عدد كبير من الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدوداً، لكن النيات الطيبة هي المفتاح لذلك.

صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 1-10-2021

مهنياً: لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات.

عاطفياً: تعبّر عن مشاعرك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك وتكبر الثقة بينكما وتسير الأمور نحو الأفضل.

صحياً: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وقد تحمل فوضى وعدم رضى ما ينعكس سلباً على وضعك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 1-10-2021

مهنياً: وجود القمر في برج العذراء الترابي يجعلك تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها.

عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً.

صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية تبعد عنك مشاغل الحياة المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 1-10-2021

مهنياً: يحمل إليك أحد الزملاء مفاجأة، قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب.

عاطفياً: أناقتك وجاذبيتك تبهران الشريك، وتثيران عنده مزيداً من الغيرة، لكن تقريب المسافات معه خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

صحياً: تخصيص وقت للرياضة بات ضرورياً وملحّاً أكثر من أي وقت مضى، وهو الحل الأنسب لكل ما تعانيه.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-10-2021

مهنياً: تتذمّر من مزاجية ومعاكسة الآخرين ولكن في الحقيقة انت المزاجي والمعاكس وصاحب الرؤية السوداويّة فكن هادئًا ولا تختلق المشاكل.

عاطفياً: الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، ولو العابرة للعازبين، كما للسفر والرحلات الممتعة.

صحياً: اصطحاب العائلة في نزهة بالسيارة أو سيراً على الأقدام يزيل التشنجات الناجمة عن ضغط العمل.