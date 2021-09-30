خطوات الاشتراك بشركة we انترنت موبايل وأكواد باقات وي

الشركة المصرية للاتصالات وفرت العديد من العروض التنافسية بين الشركات المصرية للاتصالات وأصبحت تنافس بقوة اورنج والاتصالات وفودافون بعد تقديم العديد من العروض والباقات المميزة حيث توفر شركة المصرية للاتصالات WE، العديد من باقات الإنترنت والتي تختلف قيمتها حسب قيمة الإنترنت المتاحة فيها وتختلف صلاحيتها بين اليوم الواحد وبين الشهر الكامل حيث يمكن الاشتراك فيها من خلال إدخال أكواد سريعة، وتقدم شبكة الشركة المصرية للاتصالات وي العديد من الباقات لمستخدمي الإنترنت على الهاتف، وذلك لتناسب جميع العملاء بأفضل الأسعار وبسرعة فائقة تعد الأسرع في مصر مع أعلى قيمة دون قيود، كما تقدم الكثير من الهدايا من ميجا بايتس لاستخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي والموسيقي، ووفرت الشركة أكواد سريعة للاشتراك في الباقات الشهرية واليومية تسهيلا على العملاء بدلا من الذهاب إلى فروع الشركة المنتشرة في المحافظات المختلفة.

باقات WE انترنت موبايل:

تفاصيل الباقات الخاصة بالإنترنت لـ وي على النحو التالي:

باقة 10 جنيه : هي باقة شهرية صلاحتيها تصل لـ 30 يوما، وتعطي نحو 625 ميجا بايتس تصل الى 1250ميجا بايتس ويمكن الاشتراك فيها عن طريق إدخال الكود بها وهو *999*10#، بدءا من علامة النجمة وصولا لعلامة الشباك. باقة 20 جنيه : يحصل المستخدم على نت 1375 ميجا بايتس تصل الى 2750ميجا بايتس وهي باقة شهرية صلاحيتها 30 يوم ويمكن الاشتراك فيها بإدخال الكود *999*20#، بدءا من علامة النجمة. باقة 40 جنيه : تعطي العميل نحو 3250 ميجا بايتس تصل الى 6500 ميجا بايتس ويمكن الاشتراك فيها من خلال إدخال الكود *999*40# وهي باقة شهرية صلاحيتها 30 يوما. باقة 70 جنيه : باقة شهرية صلاحيتها 30 يوما وتمنح نحو 6250 ميجا بايتس تصل الى 12500 ميجا بايتس، ويمكن الاشتراك فيها عن طريق إدخال الكود المخصص وهو *999*70# بدءا من علامة الشباك. باقة 100 جنيه : يحصل المستخدم على باقة إنترنت نحو 10000 ميجا بايتس تصل الى 20000 ميجا بايتس وهي شهرية بمقابل 100 جنيه ويمكن الاشتراك فيها بإدخال *999*100#. باقة 200 جنيه : باقي شهرية هي الأكبر وتعطي العمل نحو 23500 ميجا بايتس تصل الى 47000 ميجا بايتس، وتصل الصلاحية الخاصة بها نحو 30 يوما ويمكن الاشتراك فيها بإدخال الكود التالي *999*200# من علامة النجمة. باقة 1 جنيه : وهي الأصغر في الباقات بتكون مقابل جنيه واحد وصلاحيتها يوما واحد فقط وتعطي المشترك نحو 25 ميجا بايتس تصل الى 50 ميجا بايتس ويمكن الاشتراك فيها بكتابة الكود*999*01#.

باقات WE إنترنت:

الضوابط الخاصة بالباقات الجديدة للموبايل التي جاءت على النحو التالي :