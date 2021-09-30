/652585/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة جالاتا سراي أمام مارسيليا ، في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الأوروبي ريال سوسيداد موناكو الساعة 6.45 مساءً beIN Sports 2 HD Premium فنربخشة التركي أولمبياكوس الساعة 6.45 مساءً. ليجيا وارسو ليستر سيتي الساعة 6.45 مساءً - beIN Sports HD 1 English تقام مباراة نابولي سبارتاك موسكو 6.45 مساءً عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium تقام مباراة لاتسيو أمام لوكوموتيف موسكو 9 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 2 تقام مباراة مارسيليا أمام جالاتا سراي 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرائد أمام ضمك في تمام الساعة 5.30 مساءً أبها أمام النصر في تمام الساعة 5.35 مساءً الإتفاق أمام الفتح في تمام الساعة7.20 مساءً الحزم أمام الهلال في تمام الساعة 7.20 مساءً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.