/652586/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-مارسيليا-والتشكيل-المتوقع

يحل نادي جالاتا سراي ضيفًا على مارسيليا في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في مفاجأة من العيار الثقيل، فاز جلطة سراي على لاتسيو في المباراة السابقة بهدفٍ نظيف، ليصعد مباشرةً إلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

أما نادي مارسيليا، فقد تعادل في المباراة الأولى مع سبارتاك موسكو، ليصبح في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع

في حراسة المرمي:فيرناندو موسليرا باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - دياندريه يدلين تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو كيكالداو - سفيان فيغولي مصطفى محمد.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جلطة سراي التركي ضد مارسيليا الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء.

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.