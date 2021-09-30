/652587/موعد-مباراة-توتنهام-ومورا-في-دوري-المؤتمر-الأوروبي

يستضيف فريق توتنهام على ملعبه بالعاصمة الإنجليزية لندن، نظيره السلوفيني في الجولة الثانية من دور المجموعات، للبطولة التي تقام للمرة الأولى هذا العام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة

تبث منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى، عبر قنوات بي إن سبورتس في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعادل فريق توتنهام مشوار في مستهل مشواره ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، 2-2 ضد رين الفرنسي في الجولة الأولي يوم 16 سبتمبر الماضي.

ويحتضن ملعب توتنهام هوتسبير، مباراة توتنهام ضد مورا السلوفيني، التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ، في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل المتوقع

حراسة المرمى: لوريس.

الدفاع: تانجانجا، داير، سانشيز، ريجيلون.

الوسط: آلي، هويبرج، ندومبيليه.

الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

تمكن فريق ارسنال من تحقيق فوز صعب وثمين علي حساب نادي توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ,في مباراة الجولة السادسة من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع بداية شوط المباراة الثاني تمكن فريق توتنهام من الدخول في اجواء المبارة وإحداث خطورة علي مرمي ارسنال عن طريق هاري كين وسون ولكن يقابلهم تألق من الحارس رامسيديل.

ثم استمرت الندية بين الفريقين طوال شوط المباراة الثاني ولكن دون تسجيل اهداف من جانب أي من الفريقين.

وفي الدقيقة 77 تمكن اللاعب سون من تسجيل هدف تقليص الفارق لمصلحة نادي توتنهام بعدتسديدة رائعة علي يسار الحارس رامسيديل, لتصبح النتيجة 3-1 لصالح نادي أرسنال.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادي ارسنال الي 9 نقاط محتلاً بها المركز العاشر من جدول الترتيب بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 9 في المركز ال11 .

ملخص الشوط الاول

شهدت الدقيقة 5 أول هجمات فريق ارسنال عن طريق الجابوني أوباميانج بعد تسديدة خطيرة تصدي لها حارس توتنهام هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 11 تمكن اللاعب سميث روي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد عرضية متقنة من ساكا يترجمها روي داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف.

وتوالت هجمات فريق أرسنال بعد سيطرة واستحواذ تخطي ال80 بالمائة وسط تألق كبير من حارس نادي توتنهام هوجو لوريس.