/652588/موعد-مباراة-النصر-وأبها-في-الدوري-السعودي

يستقبل استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، مباراة هامة تجمع بين أبها والنصر، في ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري السعودي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

النصر نجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته أمام الباطن بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة التاسعة، وسيحاول مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر، يمر أبها بموسم غير جيد حتى الآن، فبعد لعب ست مباريات لم يحصل إلا على أربع نقاط، يحتل بهم المركز قبل الأخير من ترتيب الدوري وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي تساعده في تحسين وضعه الحالي.

تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمي:وليد عبد الله

سلطان الغنام – فونيس موري – علي لاجامي – محمد قاسم

ماشاريبوف – على الحسن – عبد الله الخيبري – تاليسكا

عبد الفتاح آدم – فينسنت أبو بكر

نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء

ونجح الفيحاء في أول لقاءاته بتحقيق الفوز على نادي الاتحاد، بهدف نظيف دوزنرد، عن طريق باناجيويتيس تاختسيديس، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر المباراة، وخطف الثلاث نقاط من المباراة من الاتحاد في لقاء دراميتيكي بين الفريقين.

وقال أحمد حجازي في تصريحات بعد نهاية المباراة: "كنا نتمنى بداية أفضل للموسم من هذه النتيجة، وهذه بداية الدوري، والمشوار لا يزال طويلا، وعلينا الاستعداد والتركيز في المباريات المقبلة".

وأضاف: "لم ندخل أجواء المباراة بسرعة، وهذا ما تسبب بالهدف الأول المبكر للفيحاء الذي أربكنا كثيرا في المباراة، ولم يجعلنا نلعب بالنظام الذي نريده من بداية اللقاء".

وأكد حجازي: "كنا نتمنى أن نظهر بشكل أفضل مع هذا الانسجام، فنحن لم نغير الكثير في الفريق، والانسجام سيظهر بشكل كبير في المباريات المقبلة".

وكان اتحاد جدة اكتسح ضيفه فريق أبها بنتيجة 6 - 1، فى اللقاء الذى جمع على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين".