لقاء السيسى ومستشار الأمن القومى الأمريكى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة من أجل الاستقرار بالشرق الأوسط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد حرص مصر على تعزيز وتدعيم الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، استمرارا لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدى أكثر من 4 عقود.

وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى، والسيدة أريانا برينجورت، كبيرة مستشارى مستشار الأمن القومى الأمريكى، وجوشوا هاريس، رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومى الأمريكى، والسيدة نيكول شامبين، نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن اللقاء ناقش مستجدات قضية سد النهضة، فى ضوء البيان الرئاسى الأخير لمجلس الأمن الدولى، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس السيسى مدى الالتزام الذى أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولى عليه القيام بدور مؤثر، لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

وجدد سوليفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائى المصرى، على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.

وأكدت الصحيفة أنه تم التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة التطورات فى كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة فى ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفى الجمهورية، وتحت عنوان "الرئيس يطمئن من ملك الأردن على صحة ولى العهد إثر إصابته بكورونا"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى اتصالا بالملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان على صحة الأمير الحسن بن عبدالله ولى العهد، إثر إصابته بفيروس كورونا، معرباً عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

ونقلت عن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العاهل الأردنى أعرب من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسى على تلك اللفتة الكريمة التى تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بن البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار.

وتحت عنوان "مدبولى: كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة أكدت أن النيل شريان الحياة لمصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الرسائل المهمة التى تضمنتها الكلمة المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 76، والتى كان أبرزها تأكيد أن نهر النيل شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بكاملها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا، لكونها القارة الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، إلى جانب تحديات أخرى، لافتا إلى أن حرص مصر على توطين صناعة اللقاحات يستهدف إلى جانب تلبية احتياجات مواطنيها التصدير أيضاً إلى القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المؤشرات الإيجابية، التى تضمنها تقرير البنك الدولى حول التقنيات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير عد مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، لتحقق مصر درجات مرتفعة وأعلى من المتوسط العالمى فى جميع مجالات التقييم.

وقالت إن الدكتور مصطفى مدبولى تابع خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسى الجديد، وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كل الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسى الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستمرار فى الترتيب والاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، فى التعليم ما قبل الجامعى، فى التاسع من أكتوبر المقبل بشكل نظامى، وبحضور كامل، لافتاً إلى مواصلة جهود توفير لقاح كورونا للمعلمين والإداريين، والتنسيق مع مديرى المديريات بكافة المحافظات، للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا لضمان سلامة كل القائمين على العملية التعليمية.

وتحت عنوان: "بحر البقر ضمن 4 مشروعات مصرية تفوز فى مسابقة عالمية"، أفادت صحيفة "الأهرام"، أن رئيس مجلس الوزراء، أشاد بإعلان المجلة الأمريكية "إنچينيرينج نيوز ريكورد" أربعة مشروعات مصرية فائزة فى مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لـ2021، بمشاركة 21 دولة فى 18 مجالا فى صناعة التشييد والبناء، بما يعد شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية فى تنفيذ مشروعات عملاقة.

وفى صحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان "وصول أولى شحنات "فايزر" خلال ساعات والتفاوض على تصنيعه محليا"، أوضحت الصحيفة أن دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تجرى حاليا فى ألمانيا مباحثات مع شركة بيوتنيك الألمانية حول إمكانية تصنيع لقاح (بيوتنيك- فايزر) فى مصر خلال الفترة القادمة فى الوقت الذى تستمر المفاوضات مع شركة موديرنا لإمكانية تصنيع لقاحات فى مصر أيضا.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام بقانونى المرور والطفل"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل.. الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

وسلطت "الأخبار" الضوء على إزالة التعديات على المجارى المائية والأراضى، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف إزالة التعديات على المجارى المائية"، أفادت الصحيفة أن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع د.محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور د. إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى.

وخلال اللقاء، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء، تابع موقف إزالة التعديات على المجارى المائية، وأكد استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة، لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدى بكل حزم لكل أشكال تلك التعديات على المجارى المائية، بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

وتحت عنوان "منع دخول العاملين المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح «كورونا»"، أفادت صحيفة (المصرى اليوم)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وجع كل الوزراء بإصدار قرار تنظيمى بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تحليل «pcr» كل 3 أيام، وفقًا لكتاب دورى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارًا من تاريخ محدد وبحد أقصى بعد شهرين.

وجاء قرار رئيس الوزراء تأكيدًا لانفراد (المصرى اليوم) أمس، باتجاه الحكومة لإلزام موظفيها إما بالحصول على اللقاح أو إجراء تحليل «pcr» كل 3 أيام، على أن يكون التطبيق بحد أقصى شهرين، إذ من المخطط الانتهاء من تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجارى.

وأشارت إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكترونى Egypt health passport، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق فى الكشف عن موقف المواطنين من تلقى اللقاح.

فى سياق موازٍ، يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم 1.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر» تمهيدًا لتوزيعه على مراكز اللقاحات بالجمهورية، حيث ستكون الأولوية للحصول على لقاح «فايزر» للمسافرين للخارج، وفور وصول الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.