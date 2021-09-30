الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس، القرار الجمهوري رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3 مارس 2021.

كما نشرت الجريدة أيضًا القرار الجمهورى رقم 407 لسنة 2021 بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.