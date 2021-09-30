عبد العاطى يوجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات في جميع...

- تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات علي مجرى نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق مع الأجهزة والمحافظات المعنية

- رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول

- زيادة معدلات الأداء واستمرار الرقابة على أعمال تأهيل الترع والمساقى بكافة المحافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف والسادة رؤساء الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى تكليفات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر .. حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

كما وجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

كما وجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول ، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد وزيادة معدلات الأداء واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات ، الأمر الذى يسمح بتحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، وعمل كافة الإختبارات اللازمة ، مشيراً لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع باطوال تصل الى ٩٣٢٣ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تاهيل ٢٧٠٩ كيلومتر ، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، وأنه قد تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢٤ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.