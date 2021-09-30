«أحدث أفلام جيمس بوند»..عرض «No Time To Die» بمصر في هذا الموعد

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أحدث العرض الخاص لفيلم «No Time To Die» الذي أقيم مساء يوم الثلاثاء بقاعة ألبرت الملكية في لندن، ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالات أبطاله اللافتة للنظر فضلا عن ظهور خاص لأفراد من العائلة الملكية البريطانية.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «No Time To Die» في مصر

موعد عرض فيلم «No Time To Die» بالسينمات المصرية

وتستقبل صالات السينما في مصر اليوم الخميس، أحدث أفلام جيمس بوند No Time To Die (لا وقت للموت) قبل الكثير من دول العالم التي تستقبله في أكتوبر المقبل.

فيلم «No Time To Die» أحدث أفلام جيمس بوند العالمية والتي يشارك به الفنان رامي مالك ذات الأصول المصرية، فضلا عن كلا من النجوم دانيال كريسج و ليا سيدوكس، ولاشانا لينش ، وبن ويتشو ، ونعومي هاريس ، وجيفري رايت ، وكريستوف والتز ، ورالف فينيس ، و آنا دي ارماس و غيرهم .

كان من المقرر عرض الفيم في شهر أبريل الماضي لكن بسبب تدعيات فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية التي فرضتها جميع دول العالم، قرر صناع العمل تأجل عرضه ليوم 8 أكتوبر المقبل، بعد طول انتظار من الجمور المحبي لأفلام جيمس بوند الشهيرة.

قصة فيلم «No Time To Die»

تدور أحداث فيلم «No Time To Die» حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

الجدير بالذكر، أنه حضر الممثل العالمي رامي مالك والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، العرض الخاص لفيلمه الجديد No Time To Die احتفالا بمرور 25 عاما على سلسلة جميس بوند الجديد، ووجه الشكر لكل فريق العمل بالفيلم وللاستعدادات الخاصة الحافلة لعرض الفيلم بطريقة مبهرة.