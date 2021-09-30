تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. توجيه جديد من وزير الرى بشأن التعديات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.





واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه فى غضون ستة أشهر، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

كما وجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

كما وجه الدكتور عبد العاطى، خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أى تعديات على المخرات بشكل فورى.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد وزيادة معدلات الأداء واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل كافة الاختبارات اللازمة، مشيراً لحدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها.