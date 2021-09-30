4 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء فى الجريدة الرسمية

جدة - نرمين السيد - وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتى: القرار رقم 2178 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ميت موسى الابتدائية للبنين زمام ميت موسى- مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة. قرار رقم 2182 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير تقاطع شارع عبد الحميد بدوى مع طرق الأوتوستراد "تطوير طريق محيط الشيراتون" فى نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 2183 لسنة 2021 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى أبيس الأولى بناحية خورشيد –محافظة الإسكندرى من أعمال المنفعة العامة. قرار رقم 2184 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى فاقوس "البيروم" بناحية كفر الحاج عمر- مركز فاقوس – محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

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