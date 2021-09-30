الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح أوسمة للفائزين فى الألعاب البارالمبية

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا رقم 407 لسنة 2021، بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".





وفيما يلى نص القرار فى الجريدة الرسمية:

وفى سياق أخر، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا أمس مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولى العهد إثر إصابته بفيروس كورونا، معربا عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

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