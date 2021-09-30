التضامن: إنقاذ 269 حالة بلا مأوى خلال سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وتعامل الفريق مع 269 بلاغا سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأوضح التقرير أن الخدمات والتدخلات المقدمة تنوعت ما بين تقديم مساعدات مادية وعينية من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لـ15 حالة، كما تم إيداع 25 حالة لمواطنين بلا مأوى (مسنين – أطفال) داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لإعادة التأهيل والدمج بالمجتمع مرة أخرى، بإلإضافة إلى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لإيداع 5 حالات بمستشفيات وزارة الصحة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية، كما تعامل الفريق مع عدة أشخاص بلا مأوى إلا أنهم رفضوا الانتقال للإقامة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأبرز الحالات التى تعامل معها فريق التدخل السريع خلال هذة الفترة هى، تعامل فريق بورسعيد مع حالة شاب مصاب بمرض النخاع الشوكى ولا يقدر على الحركة وتم صرف كرسى متحرك كهربائى ومرتبة هوائية لحمايته من قرح الفراش وتسديد قيمة الإيجار المتراكم على الشقة التى يقيم بها، وصرف مساعدة شهرية له لإعانته على مصاريف الإعاشة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعى ببورسعيد والجمعيات الأهلية.

ونجح فريق الإسكندرية فى إنقاذ شاب أربعينى يعانى من التهابات خلوية بقدميه تعجزه عن العمل ويقيم بالشارع دون رعاية، حيث وجده الفريق فى حالة سيئة، فنقل الفريق بالتنسيق مع هيئة الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور نسق الفريق مع دار الهدايا للرعاية لاستقباله.

ونجح أيضا فريق القاهرة فى إنقاذ مسن وأبنائه الأربعة، حيث يفترش الرصيف طوال النهار والليل يحرس أبناءه للإقامة داخل توكتوك متهالك فى الشارع بالحى العاشر مدينة نصر، حيث نسق الفريق مع الجمعيات الأهلية وتم توفير شقة إيجار وفرشها وصرف مساعدة شهرية وضم الأبناء لبرنامج تكافل وكرامة ودمجهم فى التعليم وصيانة التوكتوك لكى يساعده على سد حاجته اليومية.

وتمكن فريق بنى سويف فى إنقاذ ثلاث حالات كالاتى: أسرة انهار منزلها وأصبحت مشردة بلا مأوى، حيث تم استقبالهم بدار كبار بلامأوى وكذلك إنقاذ أسرة وأطفالها من الإقامة بالشارع، وتوفير شقة من خلال الجمعيات الاهلية، وإقامة مشروع للأسرة ودمجها ببرنامج تكافل وكرامة، وإنقاذ سيدة وأطفالها تخلى عنها زوجها وتركها بالشارع بلا مأوى، حتى تم استقبال السيدة وأطفالها بمركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة لتتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية.

وأنقذ فريق الاسماعيلية خمسة أطفال كان والدهم يعذبهم وبقيدهم من أقدامهم بسلاسل حديدية، حيث توجه مأمور الضبط القضائى بالفريق للنيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس الأب وإيداع الأبناء بدار رعاية اجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلى.

وأنقذ فريق البحر الأحمر فتاة جامعية تفترش الرصيف بالغردقة تخلى عنها والدها، وعلى الفور توجه الفريق وتم العرض على النيابة العامة والتى قررت إيداع الفتاة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما أنقذ الفريق المركزى ثلاث حالات أخرى كالتالى:

فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تخلى عنها والديها وتقيم بالشارع بلا مأوى بمنطقة إمبابة، وعلى الفور تم استقبالها بمؤسسة فتيات العجوزة، كما أنقذ الفريق طفلا كان مع والدته تستغله بالتسول من المارة بالشارع، وعلى الفور تم تحرير محضر وتم العرض على النيابة العامة والتى قررت حبس الأم وتسليم الطفل لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أنقذ مسنا بلا مأوى كان يعالج من مرض السكر بإحدى المستشفيات وظل بها لمدة أربعة أشهر وتم استقباله بدار عقيلة السماع للرعاية بحلوان.

ونجح فريق البحيرة فى إنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى تفترش الرصيف تعانى من اضطرابات ذهنية، وعلى الفور نقلت الحالة من محافظة البحيرة لدار بسمة للإيواء بالشرقية لتتلقى الرعاية.

كما نجح فريق الغربية فى المساهمة فى عودة مسن يقيم بدار رعاية اجتماعية لأهله، حيث تبين أنه متزوج ويعيش أهله فى لبنان ولديه أبناء، فتم التواصل مع أسرة المواطن وتم التواصل مع السفارة اللبنانية وجهزه الفريق للسفره للإقامة مع أسرته مرة اخرى.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومواطنين بلامأوى والحالات الانسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حساب وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى.