الرئيس يوافق على قرض لبرنامج الصرف الصحى المتكامل فى صعيد مصر

جدة - نرمين السيد - وجاء نص القرار كالتالى: قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3 مارس 2021.

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