الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي. وتضمن القرار رقم 2178 لسنة 2021، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت موسى الابتدائية للبنين، زمام ميت موسى مركز شبين الكوم محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة. وتضمن القرار رقم 2182 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير تقاطع شارع عبد الحميد البدوي مع طريق الأوتوستراد " تطوير طريق محيط الشيراتون" في نطاق محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة. وتضمن القرار رقم 2183 لسنة 2021، باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى بناحية خورشيد محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة. كما تضمن القرار رقم 2184 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي فاقوس "البيروم" بناحية كفر الحاج عمر -مركز فاقوس محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

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