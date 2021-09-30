/652597/مشوارك-سعيد--كثافات-بمحور-26-يوليو-وبطء-على-دائري-المنيب

شهد صباح اليوم الطريق الدائري كثافات مرورية عالية بمخرج طريق «القاهرة - الإسكندرية»، الزراعي للقادم من المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشوارك سعيد

فيما تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري، بمناطق المرج والخصوص ومؤسسة الزكاة بالاتجاهين القادم والمتجه من مناطق السلام باتجاه مسطرد والعكس.

كما تستقر حركة مرور المركبات على الطريق الدائري بمناطق السلام والقاهرة الجديدة والقطامية بالاتجاهين.

ويشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات أعلى مناطق أثر النبي ودار السلام في القادم من طريق الاوتوستراد، مع بطء في حركة مرور السيارات بمناطق المنيب وكورنيش النيل للقادم من المريوطية باتجاه المعادي.

محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري

وترتفع الكثافات المرورية على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد باتجاه مناطق ميدان لبنان والمهندسين.

كما يشهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، بطء في حركة مرور السيارات في التقاطع مع الطريق الدائري.

وتستقر حركة مرور المركبات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

الطرق الصحراوية

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريق “القاهرة - الإسكندرية” الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق “القطامية - العين السخنة”، وطريق “الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة”، وطريق «قنا - سفاجا»، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق “القصير - مرسى علم”، وطرق محافظة جنوب سيناء.

غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.