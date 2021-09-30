/652602/الموافقة-على-اتفاق-قرض-بشأن-برنامج-الصرف-الصحي-بمبلغ-لا-يتجاوز-108-مليون-يورو

أعلنت الجريدة الرسمية منذ قليل، عن قرار لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.

دوت الخليج هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى السادس عشر من شهر يوليو الماضي، مشروع تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك خلال احتفالية كبرى باستاد القاهرة. منح الأوسمة للاعبين واللاعبات الحاصلين على ميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية هذا وفى صباح اليوم أيضًا، نشرت الجريدة القرار رقم 407 لسنة 2021 بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموافقة على اتفاق قرض بشأن برنامج الصرف الصحي بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.