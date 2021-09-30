/652603/موعد-مباراة-نابولي-ضد-سبارتاك-موسكو-بالدوري-الأوروبي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق نابولي مباراته اليوم الخميس ضد سبارتاك، ضمن منافسات بطولة موسكو بالدوري الأوروبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6.45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة نابولي ضد سبارتاك موسكو بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:

افتتح فريق نابولي تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، منافسات الدوري الأوروبي، بتعادل مثير ضد ليستر سيتي 2-2 على ملعب "كينج باور" 15 سبتمبر الماضي.

ويتطلع فريق نابولي لإستغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق الإنتصار على فريق سبارتاك موسكو، لمزاحمة ليجا وارسو في صدارة المجموعة، حيث يلتقي الأخير مع ليستر سيتي بنفس الجولة في نفس التوقيت.

القنوات الناقلة

حيث تذاع المباراة في الدوري الأوروبي في اليوم الخميس عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

جالاتا سراي

يحل نادي جالاتا سراي ضيفًا على مارسيليا في الجولة الثانية من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة

وستذاع مباراة جلطة سراي التركي ضد مارسيليا الايطالي عبر الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات bein sports وستخصص قناة بي ان سبورت1 beIN Sports HD لإذاعة اللقاء.

رسالة مدرب جالاتا سراي لمصطفى محمد

قال مدرب جالاتا سراي التركي في مؤتمر صحفي للحديث عن إستعدادات ، “مستقبل مصطفى محمد يحدده اللاعب سواء بالبقاء فى فريق جالاتا سراي من عدمه”.

أضاف فاتح تريم، “من حق النادى استغلال بند التعاقد النهائي مع مصطفى محمد قبل نهاية يونيو 2022 لكن الأمر متروك للاعب”.

وهو ما يعد رسالة واضحة للنجم المصري مصطفي محمد، بأن يقدم أقصي ما لديه في الموسم الجديد 2021-2022، للقدرة علي الإستمرار مع جالطة سراي التركي.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.