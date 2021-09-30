«علياء بسيوني أول ارتباط ليا..وهذه عدد عملياتي التجميلية»..أبرز تصريحات أحمد سعد المثيرة

/652604/علياء-بسيوني-أول-ارتباط-لياوهذه-عدد-عملياتي-التجميليةأبرز-تصريحات-أحمد-سعد-المثيرة

حل الفنان أحمد سعد وزوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني في أول ظهور إعلامي لهما ضيوفا على برنامج “90 دقيقة”، التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "المحور" والذي تحدث خلاله عن قصية تعرفه بزوجته وأسرار من حياتهما سويا.

ويرصد دوت الخليج في هذه السطور أبرز تصريحات أحمد سعد وعلياء بسيوني للإعلامية بسمة وهية

علياء بسيوني السبب في تغيير أحمد سعد

كشف أحمد سعد عن تغيره بعد زواجة من علياء بسيوني مشيرا إلى أنها السبب الرئيسي في جعل كل ماحوله جميل وبسيط موضحا أنه أصبح يرى المشاكل بشكل أكثر بساطة، فقال: “أنا في الفترة الأخيرة جدا علشان أقدر أتقدم بحياتي مبقتش أشوف مشاكل في حد تاني، بقيت أشوف المشاكل فيا أنا بس، وعيوب الآخرين بتاعتهم هما، ولقيت في نفسي عيوب قاتلة."

وأضاف: "عليا جزء من التغيير ده أساسي بس أنا عايزه، كل ما أشوف فيها حاجة حاسس إني عايزها ومحتاجها وحاببها. يعني معظم المشاكل اللي بتحصل أنا بعد كده برجع أصالحها، علشان بحس إن المشكلة دي ممكن أكون أنا الأوفر فيها."

وعقبت بسيوني قائلة: "أحمد لو كان وحش كان بقى ليه أي رد فعل في أي حاجة في المشاكل اللي حصلت. لو هو وحش فعلا كان طلع إتكلم قال حاجة هنا أو هنا حتى لو مش حقيقي، بس كان رد ودافع عن نفسه”.

حقيقة خضوع أحمد سعد لعمليات تجميلية

ونفى أحمد سعد خضوعه لعمليات تجميل بعد ظهوره مؤخرا بشكل مختلف عن السابق، ألى أنه لم يخضع لعمليات بوتكس أو فلير لكنه إن تطلب اللجوء لها لن يمانع.

أما عن تغير شكله، فأوضح: “خضعت لعملية في الفك نظرا لأنني كنت أعاني من مشكلة في أسناني جعلت الفك اليمين مختلف عن الفك الأيسر ولكنني لم أخضع لعملية تجميل بالمعنى المفهوم”.

أحمد سعد: علياء بسيوني أول ارتباط ليا في حياتي

وحرص أحمد سعد على مدح زوجته علياء بسيوني خلال برنامج “90 دقيقة”، مشرا إلى أنه يعتبرها أول حب وارتباط مريح له في حياته، موضحا أنه كان ناقما على بعض التفاصيل المتعلقة بالزواج في السابق ولكن زواجه من علياء جعله يدرك قيمة هذه الأشياء مضيفا "حوار إني الاتنين المرتبطين بنزلوا يختاروا عفش الشقة وألوان الشقة كنت بعتبرها تلزيق وحاجات قديمة أوي لكن دلوقتي أنا بشارك كل حاجة في البيت مع علياء".

أحمد سعد: مجبناش بوتجاز في بيتنا لهذا السبب

واعترف أحمد سعد بإعترف ساخر للغاية، اذ قال: "علياء مبتعرفش تعمل حاجة في البيت خالص، ولما بتجيب أكل من التلاجة بيبقى وحش، جيبنا كل حاجة في البيت ومجبتش البوتاجاز عشان صحتي وسايب مكانه فاضي، لأنها حالفة إننا لو جيبنا البوتاجاز مش هاكل بره .. طيب أموت نفسي!