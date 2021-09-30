/652605/مائل-للبرودة-تعرف-على-درجات-الحرارة-اليوم

نستعرض فى التقرير التالي حالة الطقس اليوم، وذلك انطلاقًا من بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقًا لما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المرتقب أن تكون درجات الحرارة منخفضة نسبيًا على معظم محافظات الوجة البحري، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية ومعتدل أيضًا على السواحل الشمالية.

دوت الخليج

الأحوال الجوية اليوم

وكما أشارت هيئة الطقس فى بيانها، فإنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، وخاصة وقت الظهيرة، لهذا يفضل الابتعاد عنها.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.

وتتوقع أن تكون درجات الحرارة حول نفس المعدلات السائدة خلال طقس أمس، وتكون درجة الحرارة فى القاهرة العظمي 31ْ والصغرى 21ْ.

وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم العظمى 29ْ والصغرى 19ْ.