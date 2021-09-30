أسماء الفائزين بجوائز جامعة الإسكندرية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - - جائزة الجامعة التقديرية فى المجال العلمى للدكتور سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة، ود. أمينة عيسوى الأستاذ بكلية العلوم، ود. جيهان الصبروتى الأستاذ بكلية العلوم. - جائزة الجامعة للتميز العلمى فى مجال الطبى للدكتور طارق سعيد بلال الأستاذ بكلية الصيدلة، ود. هدى أبو الفتوح حساب الأستاذ بكلية الطب. - جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجال العلمى للدكتور د. أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية العلوم، وأ.د صبحى حسن سلام الأستاذ بكلية الزراعة. - جائزة الجامعة للتميز العلمى فى المجالات الإنسانية والعلوم الاجتماعية للدكتورة حمدينه عبد القادر العوضى وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب. - جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال الطبى للدكتور د. عمرو مصطفى محمد الحويط الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة، د. محمد طلب البسيونى المدرس بكلية الصيدلة. د. مروة حمدى بديع المدرس بكلية الصيدلة، د. هدى ماهر محمد المدرس بكلية الصيدلة. - جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال العلمى للدكتور أحمد فرج البيبانى الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، د. هدى عاطف الخنانى الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، د. نرمين يوسف عباس المدرس بكلية الزراعـة. - جائزة الجامعة للتشجيع العلمى فى المجال التربوى للدكتورة هبة جمال عبد الحليم السيد المدرس بكلية التربية النوعية. - منح فريق "أكوا فوتون أكاديمى" وفريق "توربيدو" وفريق "أليكس إيجلز بكلية الهندسة" جوائز الجامعة للإبداع العلمى والابتكار". - منح جائزة الجامعة لأوائل خريجى كليات الجامعة للعام الجامعى 2019 - 2020. - منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين فى بطولات العالم والبطولات الإفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات فى الألعاب الرياضية المختلفة. - منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2021 بكليات ومعاهد الجامعة. - منح شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمى المتميز مع منح لقب "باحث جامعة الإسكندرية المتميز" فى تخصصه وذلك على النحو التالى :ـ *فى مجال العلوم الزراعية: أ.د مختار إبراهيم يوسف الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة السابق. *مجال العلوم الطبيـة: د. محمد سامى صلاح الدين الأستاذ بكلية الطب. - منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى : فى مجال العلوم الطبية للدكتور أحمد سعيد فتح الله الأستاذ المساعد بكلية الصيدلـة. فى مجال العلوم الأساسيـة : للدكتورة فاطمة محمود السيد البواب الأستاذ بكلية العلـوم.

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