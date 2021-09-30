إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر

جدة - نرمين السيد - وفى أول يوليو الماضى بدأت الوزارة فى رفع الحد الأدنى بإضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، وبحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز عددد أفراد الأسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد، وأصبح من حق الأسرة إضافة أى فرد من أبنائها من سن عامان فأكثر دون الاقتصار فقط على أعمار من سن 2006 حتى 2015، حيث أصبح لدى الأسرة الحق فى إضافة الأبناء من سن عامان فأكثر، طالما أنها من الفئات الأولى بالرعاية.

موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

ويمكن إضافة المواليد الجدد من خلال الذهاب إلى مكاتب التموين أو التقديم إليكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر «موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021» ويتلقى الموقع طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، من خلال الخطوات التالية:

1- فتح موقع دعم مصر على المتصفح ثم اختيار "خدمات تموينية".

2- اختيار أيقونة "إضافة أفراد جدد".

3- الموافقة على الإقرار الخاص بصحة البيانات أنه فى حالة ثبوت أى خطأ فى البيانات يتم إلغاء البطاقة.

4- إدخال رقم البطاقة التموينة، ثم إدخال الرقم القومى لأحد المستفيدين.

5- سيطلب الموقع رقم موبايل باسم صاحب البطاقة، ثم تصل رسالة تأكيد.

6- يتم الإجابة على كل الأسئلة ثم يتم تقديم الطلب.

موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

وتأتى إتاحة خدمة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين على موقع دعم مصر وبوابة مصر ضمن إتاحة 12 خدمة من الخدمات الخاصة ببطاقات التموين إلكترونيا منها، إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، واستخراج بدل تالف للبطاقة، وإصدار بطاقة تموين جديدة وفقا للقواعد بالنسبة للأسر الأولى بالرعاية، وإصدار بطاقة فصل اجتماعى وأيضا خدمة نقل البطاقة من محافظة الى أخرى، وتحويل مستفيدى الخبز الى مستفيدى تموين، وإضافة أفراد جدد وفقا للقواعد الجديدة، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السرى، إعادة ارسال الرقم السرى، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حلة الطلب.