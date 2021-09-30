الارشيف / أخبار مصرية

عاجل.. الحكومة تنفى تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة

0 نشر
رانيا ربيع 2021-09-30 11:15 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، ونفتا تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتطبيق أى زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وشددتا على أن أسعار جمع القمامة فى منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقاً للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد.

 

وأوضحت الوزارتا، أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات.

وناشدت الوزارتان، المواطنين بالإبلاغ الفورى على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعى المخلفات أى زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أى قصور فى تطبيق المنظومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة تنفى تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا