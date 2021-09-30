عاجل.. الحكومة تنفى تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، ونفتا تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتطبيق أى زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وشددتا على أن أسعار جمع القمامة فى منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقاً للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد.

وأوضحت الوزارتا، أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات.

وناشدت الوزارتان، المواطنين بالإبلاغ الفورى على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعى المخلفات أى زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أى قصور فى تطبيق المنظومة.