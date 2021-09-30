فيديو.. كيف خدعت طائفة الفوضويين الشباب بمفاهيم العدالة والحريات؟

جدة - نرمين السيد - تابع طوغان خلال حواره إلى برنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن طائفة الفوضويين خدعوا الشباب بمفاهيم العدالة والحريات، وهذه الطائفة نشأت بعد الثورة الفرنسية ويعتقدون أن المجتمع يجب أن ينظم نفسه بنفسه ويؤمنون بمبدأ "اللا دولة" وأنه يجب أن يتحرر الناس من المؤسسات، مشيرا إلى أن هؤلاء صدروا أنفسهم فى الشارع المصرى على أنهم دعاة الحرية والعدالة الاجتماعية ويعملون على استقطاب الشباب فى هذا التيار.
وأضاف الكاتب أن خطورة الفوضويين تكمن فى أنهم يصدرون فكرة أنهم مع المواطن وحق الإنسان، ولكنهم ينادون بحرية الرأى وهم ضدها بالأساس، وهناك أدلة تاريخية على ذلك، مشيرا إلى أن التطرف فى حد ذاته يقتل المجتمع، سواء كان تطرفا دينيا أو اجتماعيا أو من أى تيار.
ورأى طوغان أن الجماعات الفوضوية وجماعات هدم الدولة توازى جماعة الإخوان الإرهابية، وهم ضد أى نظام، مشيرا إلى أن هناك لجان إلكترونية تعمل 24 ساعة بحسابات وهمية يراقبون التغريدات أو التدوينات ويردون بالشائعات والمعلومات المغلوطة للقضاء على الآراء المنطقية على مواقع التواصل الاجتماعى.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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