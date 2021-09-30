فيديوجراف- «جناح عالمى».. تفاصيل المُشاركة المصرية فى «إكسبو دبى»

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر فى إكسبو دبى 2020 بجناح عالمى وبتصميم أياد مصرية، ويجسد ما تتميز به مصر من عمق تاريخى وثراء حضارى وإنسانى، ويسرد تاريخ الدولة بكافة مراحلها من الماضى إلى الحاضر والمستقبل.





ويوضح الفيديوجراف التالى، تفاصيل المشاركة المصرية فى أكبر حدث عالمى يجمع ثقافات وحضارات جميع دول العالم فى مكان واحد. ويحتل الجناح المصرى فى إكسبو دبى، 3 آلاف متر ويتكون من 3 أدوار، ويضم عدة أركان تحكى إنجازات الدولة فى شتى المجالات، ومن المتوقع أن يزوره 2.5 مليون شخص على مدار 6 أشهر.

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