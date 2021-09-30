الثلاثاء.. «تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مبادرة شهادة الجدارات الفنية

ويشارك فى المبادرة قيادات وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وقيادات اتحاد الصناعات، وعدد من رجال الأعمال.
من جهته، قال الدكتور أحمد حسنى الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن تلك الاحتفالية تأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من صندوق تطوير التعليم واتحادات الصناعات المصرية، والتى تهدف إلى إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية» باعتبارها الحدث الأول والفريد من نوعه.
وأكد مشاركة لجنة من المختصين ممثلة عن اتحاد الصناعات فى امتحان الطلاب ومنحهم شهادة معتمدة من قبل الاتحاد، بالإضافة إلى عرض التجربة الرائدة التى تبناها مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأبوغالب فى تفعيل البروتوكول على طلاب الفرقة الثالثة، وأخيرا تكريم أوائل الطلاب من الدفعة الأولى خريجى قسم تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية بمجمع التعليم التكنولوجى بأبو غالب والحاصلين على شهادة الجدارات الفنية من اتحاد الصناعات.
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