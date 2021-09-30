لتمكين السيدات.. التعاون الدولى وقومى المرأة يناقشان سد الفجوة بين الجنسين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسيلوت هاسيلار، مدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادى العالمى، ونيفين الطاهرى، رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى، وليلى هلالى، رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.

وناقش الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وكذا الشركاء الدوليين.

وتعد مصر هى الدولة الأولى بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تطلق محفظ سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية الأهداف التى يعمل محفز سد الفجوة بين الجنسين، على تحقيقها لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تنفيذ أربعة أهداف رئيسية هى إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

وأوضحت «المشاط»، أن شركات القطاع الخاص سيكون لها دور فعال فى تنفيذ هذه الخطة، حيث تشارك أربع شركات كبرى فى رئاسة المحفز، كما أنه من المستهدف ضم 100 شركة لوضع الخطة الخاصة بالمحفز قيد التنفيذ، مشيرة إلى تشكيل مجموعات عمل لكل هدف من الأهداف الخاصة بالمحفز لتنسيق الجهود وتركيزها نحو تحقيق النتائج المرجوة.

وأشارت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة من جهة، وشركاء التنمية ممثلين فى المنتدى الاقتصادى العالمى، وكذا شركات القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المحددة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بما يعكس التعاون الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع أجندة التمكين الاقتصادى للمرأة، وتعزيز دورها فى الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تعافى ونمو اقتصادى شامل ومستدام.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن محفز سد الفجوة بين الجنسين، يعد أحد البرامج التى تشرف عليها وزارة التعاون الدولى لدعم تمكين المرأة، وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة فى النشاط الاقتصادى، موضحة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يأتى من خلال المشاركة والعمل المشترك بين جميع الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وفى كلمتها، عبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بما تم تحقيقه فى إطار تنفيذ خطة عمل محفز سد الفجوة بين الجنسين و فى ضوء الخطوات الثابتة التى تتخذها مصر من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات فى هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت مظلة أنشطة المحفز الست الرئيسية وهم: التحول المؤسسى، والخدمات، والسياسات، وبناء القدرات، والتوعية، والمعرفة، حيث صدرت العديد من القرارات ومنها جهود هيئة الرقابة المالية فى إصدار الكتاب الدورى لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقى لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل العمل، وجهود وزارة النقل فى إصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك للموظفين والمشتغلين والعاملين فى مرافق النقل لضمان مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة فى وسائل النقل.

بالإضافة إلى جهود وزارة القوى العاملة فى رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا و فى العمل فى صناعات أو مهن محددة و ضمان توفير تدابير الحماية و السلامة للمرأة، هذا وقد تم إطلاق ثلاثة أوراق سياسات حول الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة.

كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولى فى إطلاق الختم المصرى للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الادخار والاقراض الرقمى ضمن برنامج الشمول المالى الذى ينظمه المجلس بالشراكة مع البنك المركزى المصرى.

جدير بالذكر أنه تم تدشين مُحفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمى فى يوليو من العام الماضى، لكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، فخلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء توليها حقيبة السياحة، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادى العالمى، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر، وفى نفس العام، تم اختيار المجلس القومى للمرأة، كمنسق وطنى للمشروع.

كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومى والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق فى يوليو، ومع بداية العام الجارى تم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التى من المقرر أن تستمر ثلاث سنوات.

ويضم هيكل الحوكمة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر، وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة، كجهتين حكوميتين مشرفتين على المنصة، والمجلس القومى للمرأة، هو المنسق الوطنى للمنصة، ومن القطاع الخاص، هناك أربعة رؤساء تنفيذيون مشاركون فى رئاسة المحفز، وهم رؤساء البنك التجارى الدولى وشركة القلعة القابضة وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا شيلد للاستثمار.

كما من المقرر أن يشارك ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص وخبراء المجتمع المدنى، للمناقشة والعمل على تعزيز السياسات الخاصة بتمكين المرأة.

وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، يومى 8و9 سبتمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم عقد ورشة عمل حول «الشمول المالى للمرأة: دعم رائدات الأعمال فى مصر»، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حيث تم خلالها إطلاق تقرير البنك حول المرأة فى الأعمال التجارية، والذى ناقش أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التى تقودها السيدات فى مصر، بهدف تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال فى مصر من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع فى أعمالهن.